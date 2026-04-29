Haydut İsrail Sumud Filosu'nu hedef aldı: 20 Türk aktivist alıkonuldu

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, filoya ait 21 teknenin, Yunanistan kara sularına birkaç mil mesafede, uluslararası sularda İsrail unsurları tarafından "müdahale edilerek alıkonulduğu" bildirildi.

"Müdahale sırasında filoda yer alan Tam Tam isimli tekne, İsrail deniz komandolarının müdahalesi esnasında arızalanmış ve açık denizde bırakılmıştır." ifadesi kullanılan açıklamada, teknede bulunan mürettebat ve aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Tam Tam teknesinin güvenli şekilde en yakın karaya çekilebilmesi amacıyla Yunanistan makamları ile görüşmelerin sürdürüldüğüne işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Filoda bulunan 17 tekne, İsrail müdahalesini aşarak Yunanistan kara sularına giriş yapmayı başarmıştır. Filoya ait 14 gemi ise Yunanistan kara sularına doğru seyir halinde olup gelişmeler yakından takip edilmektedir."

Öte yandan, İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "20'den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin" alıkonulduğunu bildirdi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU TÜRKİYE YETKİLİLERİ, İSRAİL ORDUSUNUN 20 TÜRK VATANDAŞINI ALIKOYDUĞUNU BELİRTTİ

Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, Gazze'ye 600 milden fazla uzaklıkta ve Yunan kara sularının birkaç mil açığındaki uluslararası sularda saldırı düzenleyen İsrail ordusunun, filoda bulunan 20 Türk vatandaşını alıkoyduğunu bildirdi.

Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 20 Türk vatandaşının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:

Mustafa Enes Topal (Saf Saf), Muhammed Özdem (Saf Saf), Ali Deniz (Esplai), Yunus Kava (Esplai), Şahin Yaslık (Saf Saf), Mustafa Arslan (Saf Saf), Abdulselam Demir (Freia), Nevzat Öylek (Esplai), Nevzat Güzel (Freia), Halil Erdoğmuş (Esplai), Abdüllatif Faslı (Freia), Hüseyin Şuayb Ordu (Saf Saf), Mahmut Akay (Saf Saf), Görkem Duru (Ghea), Mehmet Atlı (Ghea), Mükremin Köse (Freia), Ramazan Tekdemir (Freia), Mahmut Çağatay Yavuz (Eros 1).

Sabah saatlerinde 24 TV canlı yayınına konuk olan Sumud Filosu Aktivisti Bilali Yıldırım, "Türk aktivist Bilali Yıldırım, "Biz Gazze yakınlarında müdahale olmasını bekliyorduk. Buna karşı hazırlıklarımızı da yapmıştık. Yunanistan açıklarında müdahaleye başladılar. Önce dronlarla müdahale ettiler. Şu an bütün endişemiz arkadaşlarımızın ne durumda olduğu." dedi.

Türk aktivist Bilali Yıldırım, "Bu sene Sumud yola çıkarken "Biz ne ateşkes ne barış, Filistin için adalet için istiyoruz" dedi. Filistin için gündemimize adalet kelimesini almamız lazım." diye konuştu.

Yıldırım, 'Yolumuza devam ediyoruz, Gazze'ye gidiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz, ablukayı kıracağız.' ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Hiçbir arkadaşımız bu filoya kahraman olmak için katılmadı. Hepimizin kahramanı Filistinliler. Onlara hayranız." dedi.

Türk aktivist Bilali Yıldırım, "İsrail'in Yunanistan sularına yakın bir yerde böylesine bir filoya bu müdahaleyi yapmasının hesabını İsrail kadar İsrail'e cesaret ve izin verenlerden de sorma taraftarıyım." diye konuştu.

Türk aktivist Mehmet Yıldırım, "Zerre derecede korkumuz ve endişemiz yok. Çünkü dünyanın en korkak en ödlek milleti karşısında bizim duruşumuz onlara en güzel cevap olacaktır." dedi.

Yıldırım, "Onlar korktuğumuzu zannediyor. Evimize vardığımız gün dördüncü, beşinci Filoyu çıkarmanın hesabını yapacağız. Bu eylemlerimiz devam edecek. Gazzeli kardeşlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türk aktivist Fatma Zengin ise, "Bize müdahale edemediler. Şu an biz Yunanistan sınırına doğru yaklaşmış durumdayız. İsrail, bizim yaptığımız sivil hareketi karalama çalışması yapıyor. Biz, Gazze yolundayız, yolumuzdan dönmeyeceğiz." dedi.

24 TV'de yayınlanan Moderatör Gece'ye bağlanan Türk aktivist Ramazan Tekdemir, Sumud Filosu'ndan son gelişmeleri aktardı.

"Saat 21.50 sularında filonun çevresinde 7 savaş gemisinin görüldüğünü arkadaşlarımız teyit etti. Yaklaşık 3 saattir dronlar aralıksız şekilde üzerimizde uçuyor. Bazı gemilerle bağlantı kuramıyoruz."

Siyonist çetenin yaptığı müdahalenin hukuksuz olduğunu hatırlatan Tekdemir, "Uluslararası hukuku hiçe sayan bir müdahaleyle karşı karşıyayız. Bizler yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün dünyaya bir mesaj vermek istiyorum. 2026 Bahar Misyonu Global Sumud Filosu'nun aktivistleri olarak Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekmek üzere sivil inisiyatif olarak yola çıktık. Bütün dünyaya sizin vesilenizle seslenmek istiyorum. Bu müdahale edenler hangi sıfatla hangi hakla hangi cüretle bu sivil teknelere müdahale ediyor? Bunlara niye kimse dur diyemiyor? Bütün dünyaya sesimizi duyurmak istiyoruz. Dünyadaki bütün halklara seslenmek istiyorum sesinizi yükseltin İsrail'e tepkinizi ortaya koyun. Bu sivil filolara nasıl müdahale edebiliyor bu müdahalesi nasıl yanıtsız kalabiliyor? Sumud filosu dünyanın her yerinden insanların bir araya geldiği bir sivil inisiyatiftir.

Şu an bazı gemilerle irtibatımız kesildi, telsiz bağlantısı kuramıyoruz. Gemide sadece meyve, sebze ve tahıl ürünleri var. Herhangi bir şekilde silah ve benzeri şeyler yok.

Bulunduğumuz teknede farklı ülkelerden ve farklı dinlerden de insanlar var. Olmamız gereken bir yer diye düşünüyorum.

Gazze'ye ayak basacağız buna inanıyorum. Gazze'deki kardeşlerimiz bizi bekliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Keçeli, görüşmede uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu'na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan yasa dışı müdahalenin, farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını riske attığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin vurgulandığını belirtti.

Sözcü Keçeli, görüşmede uluslararası toplumun hukuka aykırı bu müdahale karşısında ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekildiğini bildirdi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU: İSRAİL'İN SALDIRDIĞI TEKNELERDEKİ AKTİVİSTLER "ÖLÜM TUZAĞIYLA" KARŞI KARŞIYA

İŞTE SUMUD FİLOSU'NDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda saldırısını "sınır tanımayan apartheid" şeklinde niteledi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun filodaki teknelerin motorları ve navigasyon sistemlerini tahrip ettiğini ve aktivistlerin denizde terk edilerek "ölüm tuzağıyla karşı karşıya" olduğunu belirtti.

Küresel Sumud Filosu: İsrail ordusu, Yunan karasularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoydu; kurtulan 17 tekne Yunan sularına girdi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısının "korsanlık" olduğunu belirterek, "Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı olmadığını" vurguladı.

Dışişleri: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir

24 TV canlı yayınına konuk olan Sumud Filosu Aktivisti Bilal Yıldırım, 'Yolumuza devam ediyoruz, Gazze'ye gidiyoruz. Vazgeçmeyeceğiz, ablukayı kıracağız.' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik yasa dışı müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında Akdeniz'in uluslararası sularında müdahale etmesine ilişkin Tel Aviv ve Atina'dan bilgi talep ettiği bildirildi.

İsrail donanmasının, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırı başlatarak 7 tekneyi ele geçirdiği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan 60'dan fazla teknede, 39 farklı ülkeden 345 katılımcının bulunduğunu açıkladı.

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan, Akdeniz'deki uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesinin ardından irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan kara suları yakınlarında İsrail tarafından müdahale edilmesi nedeniyle Yunan hükümetini "ya işbirlikçi ya da aciz olmakla" suçladı.

Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'deki uluslararası sularda İsrail'in yasa dışı müdahalesinin ardından irtibatın koptuğu tekne sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.

İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin, İsrail donanması tarafından uluslararası sularda durdurulmasına tepki gösterdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nda İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi Margaret Connolly'nin de bulunuyor.

Margaret Connolly'den İrlanda Hükümetine çağrı: Lütfen Shannon Havalimanı'nın ABD ordusu tarafından kullanılmasına son verilmesini sağlayın. Havalimanımızın Gazze ve Filistin'i bombalamak için kullanılmasına son verin.

İspanya'daki Podemos partisinin lideri İone Belarra, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında uluslararası sularda İsrail askeri botları tarafından engellenmesine tepki gösterdi

01:01 Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de uluslararası sularda yol alan filoya ait 11 teknesiyle irtibatın kesildiğini duyurdu.

00:51 Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak amacıyla Akdeniz'de yolda olan Küresel Sumud Filosu'na ait teknelerin Yunanistan açıklarında İsrail askeri botlarınca engellendiği duyuruldu.