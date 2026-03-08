İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Haydut İsrail'den insanlık dışı uygulama: Filistinli kadınların naaşlarını alıkoydu
Dünya

Haydut İsrail'den insanlık dışı uygulama: Filistinli kadınların naaşlarını alıkoydu

İsrail makamlarının, 10 Filistinli kadının cenazesini yakınlarına teslim etmeme konusunda ısrar ettiği bildirildi.

AA8 Mart 2026 Pazar 21:10 - Güncelleme:
Haydut İsrail'den insanlık dışı uygulama: Filistinli kadınların naaşlarını alıkoydu
ABONE OL

Şehitlerin Cenazelerinin Geri Alınması İçin Ulusal Kampanya adlı Filistin örgütü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail yönetiminin çeşitli şekillerde hayatını kaybetmiş 10 Filistinli kadının cenazesini alıkoymaya devam ettiği kaydedildi.

"İşgalci İsrail yetkililerinin, insani değerlere, uluslararası hukuka ve ailelerin kızlarına ve oğullarına veda etme ve onları onurlu bir şekilde defnetme haklarına açıkça aykırı tutum sergilediği" belirtilen açıklamada, çeşitli şartlar altında vefat etmiş olan 10 Filistinli kadının cesetlerini sayılar mezarlığında ve morglarda tutmaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Eylül 2019'da aldığı kararla askeri komutana, ordu tarafından öldürülen Filistinlilerin cesetlerini alıkoyma ve "gelecekteki pazarlık kozu" olarak kullanmak üzere geçici olarak gömme yetkisi vermişti.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını ise "Sayılar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.