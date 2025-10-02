Soykırımcı İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail donanma unsurlarının yasa dışı şekilde ele geçirmeye başladığı filoya ait gemilerden 37 Türk aktivisti alıkoyduğunu açıkladı. Filo İsrail müdahalesine rağmen yoluna devam ederken, Mikeno gemisi Gazze karasularına girerek ablukayı delmeyi başardı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.



Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i İsrail saldırısına uğradı.

İsrail'in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

En öndeki gemi Mikeno'nun Gazze'ye uzaklığı ise yaklaşık 21 km (11 deniz mili) olarak görünüyor.

Filo'nun internet sitesinden aktarılan canlı yayında, Captain Nikos gemisindeki aktivistlerin alıkonulmasının ardından silahlı İsrail askerlerinin gemiye girdiği anlar paylaşıldı.

Küresel Sumud Filosu'nun sosyal medya hesabından Filo Sözcüsü Saif Abukeshek'in İsrail'in alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 21 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD'li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

Abukeshek, İsrail'in filoya saldırıları nedeniyle insanların nasıl sokağa döküldüğünü de gördüklerinin altını çizerek, "Bu aynı zamanda (İsrail'in saldırılarına karşı) eyleme geçen tüm şehirler için de bir haykırıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Soykırıma karşı dayanışma içinde olduklarını dile getiren Abukeshek, "Bu, her türlü baskıya karşı her alanda birlikte çalışan küresel bir hareketin doğuşudur." ifadelerini kullandı.

ABLUKA DELİNDİ

Canlı takip sistemi, "Mikeno" teknesinin Gazze sularına girdiğini gösteriyor.

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Artık Gazze ulaşılabilir bir yer. Gazze ablukası kırıldı." sözlerine yer verildi. Sumud Filosu takip sistemine göre 3 gemi artık Gazze toprağını görüyor.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Meksika ve Uruguay'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması nedeniyle protesto düzenledi.

Fair Lady teknesiyle iletişim kesildi.

İşgalci İsrail Fair Lady teknesine yaklaşıyor. Gemide alarm verildi.

10.03 İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu: Mikeno gemimiz Gazze sularında

09.57 Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip sistemine göre, 23 tekne Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor.

09.51 İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Filoda yer alan gemilerdeki aktivistler silahsız olduklarını göstermek amacıyla ellerini havaya kaldırdı.

09.47 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

09.37 İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

09.05 Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip sistemine göre "Mikeno" gemisi, Gazze karasularına girdi.

08.39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

08.01 İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

06.17 Kolombiya, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 2 vatandaşının alıkonulduğunu duyurdu.

05.13 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.