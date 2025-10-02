Haydut İsrail'den uluslararası sularda insanlık suçu! Alıkonulan aktivistlerin nereye götürüldüğü belli oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Kararlılık Filosu, Gazze yakınlarında saldırıya uğradı. Alıkonulan gemiler, Aşdod Limanı'na götürülüyor.

Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı delmeyi ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Kararlılık Filosu, 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıktı.

Filo yolculuk sırasında birçok kez insansız hava araçlarının saldırısına uğradı.

Filo Gazze'ye doğru seyrine devam ederken Soykırımcı İsrail, insani yardım taşıyan filoya dün saat 20 sularında saldırıları başlattı.

Haydut İsrail, bütün gemilere saldırıda bulundu. İsrail unsurları gemilere tazyikli su sıktı, gemilerin iletişimleri kesildi.

Gemilere çıkan İsrail unsurları aktivistleri alıkoydu.

MİKENO ABLUKAYI KIRDI

Mikeno adlı gemi ise ablukayı kırdı ve Gazze karasularına girdi.

İsrail unsurlarının gemiye yaklaşmasının ardından gemiyle irtibat kesildi.

Mikeno gemisinin girilemez denilen Gazze karasularına girmesiyle bir psikolojik sınır aşıldı.

Alıkonulan aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

İsrail unsurları tarafından alıkonulan gemiler Aşdod limanına götürülüyor.

Limana götürülen gemilerde aralarında Türklerin de olduğu çok sayıda aktivist bulunuyor.

Küresel Kararlılık Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamaya göre bir filo daha ilerleyen tarihlerde hazırlanıp yola çıkacağı belirtildi.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz hazırlığından sorumlu sözcüsü Eva Hrncirova, İsrail'i zikretmekten kaçınarak, Küresel Sumud Filosu'na yönelik "her türlü saldırıyı" kınadığını bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarından Küresel Sumud Filosu'ndaki yolcuların güvenliğini sağlamalarını talep ettiklerini duyurdu.

İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı delmek ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıda, "müdahalenin tamamlandığı" açıklamasını yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Gazze'deki insani krizin çözümünde İsrail'in sorumlu olduğunu belirterek, "Filonun taşıdığı yardım malzemeleri, Gazze'ye güvenli şekilde ulaştırılmak üzere sahadaki insani yardım kuruluşlarına teslim edilmelidir." ifadesini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Küresel Sumud Filosu'na yapılan müdahaleler nedeniyle İsrail'in Madrid Maslahatgüzarı Dana Erlich'i bakanlığa çağırdığını bildirdi.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı gemiler ve aktivistler Aşdod Limanı'na getirildi.

Kuveyt, Küresel Sumud Filosu'nda, İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği teknelerde bulunan vatandaşlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, İsrail'e uluslararası hukuka uyması yönünde çağrıda bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan Sırp aktiviste yardım edeceklerini söyledi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lana Zohiu, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısında yasa dışı alıkonulan Yunan vatandaşı sayısının 27 olduğunu bildirdi.

Yunanistan Parlamentosu'nda muhalefet partileri, İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınayarak, Yunan hükümetini filoya gerekli korumayı sağlamamakla eleştirdi.

Filistin yönetimi, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının uluslararası insan haklarının ve insani değerlerin yanı sıra filoya katılanların kişilik haklarını ihlal ettiğini belirterek tepki gösterdi.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun takip sistemine göre, İsrail 21 gemiyi yasa dışı olarak ele geçirdi, 19'unu da ele geçirdiği varsayılıyor.

Küresel Sumud Filosu katılımcısı Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan'ın basın ofisinden, İsrail'in saldırısıyla ilgili Avrupa Birliği'ne (AB) acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırmasını kınadı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısında yasa dışı alıkoyduğu İspanyol vatandaşlarını derhal serbest bırakmasını istediklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, katil İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

Katil İsrail'in Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini ele geçirdiği bildirildi

Meksika ve Uruguay'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na saldırması nedeniyle protesto düzenledi.

Fair Lady teknesiyle iletişim kesildi.

İşgalci İsrail Fair Lady teknesine yaklaşıyor. Gemide alarm verildi.

10.03 İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu: Mikeno gemimiz Gazze sularında

09.57 Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip sistemine göre, 23 tekne Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor.

09.51 İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor. Filoda yer alan gemilerdeki aktivistler silahsız olduklarını göstermek amacıyla ellerini havaya kaldırdı.

09.47 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

09.37 İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

09.05 Küresel Sumud Filosu'nun canlı takip sistemine göre "Mikeno" gemisi, Gazze karasularına girdi.

08.39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısını kınadı.

08.01 İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda 24 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

06.17 Kolombiya, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda 2 vatandaşının alıkonulduğunu duyurdu.

05.13 Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in Kolombiya'daki tüm diplomatlarını sınır dışı edeceklerini duyurdu.