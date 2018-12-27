Hayırseverlik maskesi altında çocuk ve kadınlara cinsel istismar

Dünyanın çeşitli bölgelerine ''yardım'' örtüsü altında giren uluslararası yardım kuruluşlarının karıştığı skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Bu yardım kuruluşları bazen terör örgütlerine lojistik destek için kullanılırken, bazen de çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismarlara karışmaları ile gündeme geliyor.

Sapkınlıklarını rahatça yaşayabilmek için bazı şahısların hayırseverlik örtüsü altında hedef aldıkları yer, bu kez Nepal.

Halkı açlıktan kırılan ülkeye, yardım kuruluşları çatısı altında gelen 5 yabancı uyruklu çocuklara cinsel istismara bulundukları gerekçesi ile tutuklandı. Tutuklanaların ya bir yardım kuruluşunda görev aldığı ya da o çocukların ailesine maddi destek sağlayan kişiler olduğu ortaya çıktı.

Yargılananlardan biri, son yirmi yılını Afrika'dan Afganistan ve Asya'ya kadar dünyada çocukların en savunmasız olduğu bölgelerde yardım gönüllüsü olarak geçiren dünyaca ünlü bir yardım görevlisi olan Peter Dalglish.

Daglish masum olduğunu ileri sürerken, Nepal polisi Daglish'e yapılan baskında 12 ve 14 yaşlarında 2 erkek çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Çocuklar ortadan kayboluyor

Nepal Çocuk Arama Koordinasyon Merkezi'nin ekim ayı sonunda yayımladığı verilere göre Nepal'de 3 ayda kayıtlara geçen 876 çocuk kayboldu. Kaybolan çocukların 597'sinin kız çocuğu olduğu, kayıp çocuklardan sadece 316'sının bulunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Yardım noktaları ''cinsel şiddet'' merkezlerine dönüştü

2010 yılında Haiti'nin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem 316 bin can aldı. Yüzbinlerce yaralı ve yardıma muhtaç için bölgeye akın eden yardım kuruluşları arasında İngiliz Oxfam ve World Vision da bulunuyordu. The Times gazetesinin ortaya çıkardığı cinsel istismar skandalı bir anda dünya gündemine oturdu. Gazete, Oxfam çalışanlarının Haiti'deki depremzedelere para ve yemek karşılığınca cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkardı.

Haiti'deki skandala karışan bir diğer yardım kuruluşu ise ABD'li World Vision'du. Yardım kuruluşu istismar ve taciz iddialarını kabul etse de "Bunu yapanlar bizim çalışanlarımız değil, bölgeye giden gönüllüler" açıklamasında bulundu.

Suriye'deki bazı yardım gönüllüleri, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer yardım kuruluşları adı altında Suriye'ye giden kişilerin yardım götürdükleri kadınları istismar ettiklerini ileri sürdü. Geçtiğimiz şubat ayında BBC'ye konuşan kaynaklar, Dera ve Kuneytra'daki yardım noktalarında taciz, tecavüz gibi cinsel saldırılara uğradığını, BM'nin inceleme tekliflerini reddettiğini söyledi.

''İstismara karşı, çocuk istismarı'' skandalı

Nobel Barış Ödülü alanlar tarafından özellikle çocuk istismarına karşı faaliyetler yürütmek için kurulan, "Savaşta Çocuklara Tecavüz ve Şiddeti Durdurmak için Uluslararası Kampanya" adlı kurulda çocuğa cinsel istismar skandalı yaşandı. FBI'ın takibine takılan 22 yaşındaki ABD'li kurul başkanı Joel Davis, 2 yaşındaki bir çocuğu istismar etmekten ve telefonunda çocuk pronografisi bulundurmaktan gözaltına alındı.

İngiltere Parlamentosu Kalkınma Komisyonu'nun haziran ayında hazırladığı ''Yardım sektöründe cinsel istismar ve suistimal'' başlıklı raporda yardım kuruluşlarının, çalışanlarının karıştığı skandalların farkında oldukları, ancak mağdurlardan çok kendi itibarlarını kurtarma kaygısında oldukları vurgulandı.

Terör örgütlerine yardım

Geçtiğimiz yıl bir diğer uluslararası yardım kuruluşu Mercy Corps’un Türkiye'deki temsilcilik izinleri iptal edildi. Basında yer alan haberler ve bazı tanıkların iddiaları ile İçişleri Bakanlığı müfettişleri kuruluşu denetlemek için harekete geçti. Amacı dışında faaliyette bulunan ve yurt dışına yasadışı para çıkardığı tespit edilen kuruluşun izinleri iptal edildi.

ABD'li Mercy Corps'un, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD-YPG'ye mali destek sağladığı da kuruluş ile ilgili en çok konuşulan konular arasındaydı. Kuruluşun Suriye topraklarındaki söz konusu teröristlere kamyonlarla silah taşıdığı da iddialar arasındaydı.

Türkiye'nin Suriye'deki terör bölgelerini temizlemeye yönelik operasyonlarından sonra AFAD, Kızılay ve İHH gibi Türk kuruluşları bu bölgelerde de yardım çalışmalarına başladı. Teröristlere maddi destek için bölgede bulundukları ileri sürülen İnternational Medical Corps, GOAL Global ve International Rescue Committee gibi ajanlık faaliyetleri de yürüten kuruluşlar, söz konusu bölgelerden çıktı.