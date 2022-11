Hayrete düşüren olay! 8 yaşındaki çocuk kendisine saldıran zehirli kobrayı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletinde sekiz yaşındaki Deepak Ram, evinin arka bahçesinde oynarken kobra tarafından ısırıldı.



Koluna dolanan kobrayı üzerinden atamayan Deepak Ram, çareyi zehirli kobrayı ısırmakta buldu. Kobrayı iki kez ısıran çocuk, sürüngeni öldürdü.

HER ŞEY BİR ANDA OLDU

The New Indian Express'e konuşan çocuk, "Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Kurtulamayınca iki kere sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" dedi.

Ailesine durumu anlattıktan sonra, kobranın herhangi bir zehir salmadığı anlamına gelen "kuru bir ısırık" aldığı anlaşıldı.

Hastaneden tahliye edilen çocukta herhangi bir rahatsızlık bulunmuyor.

2019'DA 51.000 KİŞİ HİNDİSTAN'DA YILAN ISIRIĞINDAN ÖLDÜ

Yılan uzmanı Qaiser Hussain, "Deepak herhangi bir semptom göstermedi ve zehirli yılan saldırdığında kuru ısırık nedeniyle hızlı iyileşti, ancak zehir salınmadı" dedi. "Bu tür yılan ısırıkları ağrılıdır ve sadece ısırık bölgesinde lokal semptomlar gösterebilir."

Yakın tarihli bir araştırma, 2019'da yılan ısırıklarından öldüğü tahmin edilen 63.000 kişiden 51.000'inin Hindistan'da öldürüldüğünü buldu.

Kobra zehiri , bir avın, özellikle küçük omurgalıların ve hatta diğer yılanların sinir sistemine karşı etki eden nörotoksinler içerir. Ayrıca nefes almayı etkiler ve kalp krizine neden olabilir.

Özellikle daha büyük kobra türlerinden gelen ısırıklar, enjekte edilen zehir miktarına bağlı olarak ölümcül olabilir. Antivenom mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır.

Star Gazetesi