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Dünya

Hayvanat bahçesi sakinleri de Kovid-19'dan kaçamadı! Testler pozitif

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 04:13 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 04:13
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ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyetinin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda Kovid-19 vakası rapor edilmedi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

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