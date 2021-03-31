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Dünya

Hayvanlar için geliştirilen koronavirüs aşısı tescil aldı

Rusya'da dünyada ilk kez hayvanlar için üretilen koronavirüs aşısı tescil edildi. 'Carnivac-Cov' isimli aşının Nisan ayında seri üretime geçeceği açıklandı.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:38
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Rusya'da koronavirüs aşısı 'Carnivac-Kov', dünyada hayvanlar için üretilen ilk ve tek ilaç olma özelliğiyle Nisan ayında seri üretime geçeceği duyuruldu. Ülkenin hayvan ve bitki sağlığı denetim ajansı olan Rosselhoznadzor'un Başkan Yardımcısı Konstantin Savenkov, aşının klinik denemelerine Ekim 2020'de başlandığını ifade ederek, "Köpekler, kediler, kutup tilkileri, vizonlar, tilkiler ve diğer hayvanlar üzerinde deneniyor. Herhangi bir yan etkisi yok" dedi. Savenkov, araştırma sırasında, aşının zararsız olduğu ve aşılanan hayvanların tümünün hastalığa karşı antikor geliştirdiğinin belirlendiğini de sözlerine ekleyerek, "Aşılanan hayvanların bağışıklık süreleri en az altı ay olarak tespit edildi. İlacın seri üretimine Nisan ayında geçilecek" dedi.

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