İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2021 Pazartesi / 25 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6848
  • EURO
    10,3029
  • ALTIN
    498.664
  • BIST100
    1376.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hazar Denizi'ndeki patlamanın nedeni açıklandı
Dünya

Hazar Denizi'ndeki patlamanın nedeni açıklandı

Hazar Denizi'nde gece meydana gelen patlamanın çamur volkanından kaynaklandığı bildirildi.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:17 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 09:17
ABONE OL

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) açıklamasında, gece Bakü sahilinden de görülen alevlerin sebebinin araştırılması için olay yerinde bir ekibin inceleme yaptığı bildirildi. Metrelerce yükselen alevlerin Elet ile Neftçala arasında kıyıya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşlı adada doğal şekilde yanan çamur volkanının patlamasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, alevlerin sönmeye yakın olduğu ifade edildi.

Açıklamada, petrol ve gaz yataklarında daha önce de çamur volkanlarının püskürtmesi neticesinde metan ve diğer yanıcı gazların çıktığı ve metrelerce alevlerin yükseldiği hatırlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.