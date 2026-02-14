İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hazar'dan Avrupa'ya uzanan hat: Türkiyesiz denklem kurulamıyor
Dünya

Hazar'dan Avrupa'ya uzanan hat: Türkiyesiz denklem kurulamıyor

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, bölgesel ulaştırma ve bağlantı projelerinde Türkiye ile işbirliğinin stratejik önem taşıdığını belirtti. Münih'teki zirvede Türkiye'nin rolü ön plana çıktı. Kos, bölgesel işbirliğinin çok katmanlı yapısına işaret ederek, Türkiye'nin sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin yeni demir yolu bağlantıları kurmaya hazır olduğuna değinen Kos'un açıklamaları, Ankara'nın lojistik ve jeostratejik konumunun Avrupa için taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koydu.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 19:03 - Güncelleme:
Hazar'dan Avrupa'ya uzanan hat: Türkiyesiz denklem kurulamıyor
ABONE OL

Kos, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı "Açık Koridor Politikası? Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi" başlıklı oturumda konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin daha önce mümkün olmayan işbirliği alanlarının önünü açtığını belirten Kos, AB'nin bu süreci güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Yeni ulaştırma koridorlarının oluşturulması için altyapı yatırımlarının önemine işaret eden Kos, Hazar Denizi geçişli ulaştırma koridorunun 2030 yılına kadar trafik hacmini üç katına çıkarabileceğini, transit sürelerini yarıya indirebileceğini ve yıllık maliyetlerde önemli tasarruf sağlayabileceğini vurguladı.

Kos, Avrupa'nın da bu süreçte Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile somut projeler üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Örneğin Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile bir proje listesi ve proje hattı oluşturuyoruz." dedi.

Ulaştırma bağlantılarının bölgesel ölçekte ele alınması gerektiğini ifade eden Kos, yalnızca sınırlı kesimlerin tamamlanmasının yeterli olmayacağını dile getirdi.

Kos, Azerbaycan ile Nahçıvan demir yolu hattına ilişkin fizibilite çalışmasının başlatılmasının da gündemde olduğunu anımsatarak, büyük altyapı projelerinde özel yatırımcıların rolünün önemine dikkati çekti.

AB karar alma süreçlerinin zaman zaman zor olabildiğini ancak bölgesel bağlantı projelerinin önemli dönüşüm yaratabileceğini söyleyen Kos, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) ile Nahçıvan'ın birlikte ele alınması bu bölgede gerçek bir oyun değiştirici olabilir." ifadesini kullandı.

Kos, bölgesel ulaştırma ve bağlantı projelerinin yalnızca Azerbaycan için değil, Avrupa için de stratejik önem taşıdığını belirterek, bu sayede Avrupa'nın Çin ve Orta Asya'ya erişiminin güçleneceğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Bölgesel işbirliğinin çok katmanlı olduğunun altını çizen Kos, "Farklı ilişki ölçütlerimiz var. İkili ilişkilerimiz var. Sadece Ermenistan-Azerbaycan değil, Türkiye de var. Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan. Yani üç ülke var. AB ile birlikte dördümüzüz. Dolayısıyla iyi bir işbirliği olmadan bu mümkün değil." diye konuştu.

Kos, İran'a açılacak olası yeni güzergahlara değinerek, "Türkiye, başka bir demir yolu bağlantısı kurmaya hazır." dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK VE MİT BAŞKANI KALIN, KONFERANS'TA

62. Münih Güvenlik Konferansı'na Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mehmetçik'ten nefes kesen tatbikat: MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.