Kos, 62. Münih Güvenlik Konferansı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katıldığı "Açık Koridor Politikası? Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi" başlıklı oturumda konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin daha önce mümkün olmayan işbirliği alanlarının önünü açtığını belirten Kos, AB'nin bu süreci güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Yeni ulaştırma koridorlarının oluşturulması için altyapı yatırımlarının önemine işaret eden Kos, Hazar Denizi geçişli ulaştırma koridorunun 2030 yılına kadar trafik hacmini üç katına çıkarabileceğini, transit sürelerini yarıya indirebileceğini ve yıllık maliyetlerde önemli tasarruf sağlayabileceğini vurguladı.

Kos, Avrupa'nın da bu süreçte Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile somut projeler üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Örneğin Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye ile bir proje listesi ve proje hattı oluşturuyoruz." dedi.

Ulaştırma bağlantılarının bölgesel ölçekte ele alınması gerektiğini ifade eden Kos, yalnızca sınırlı kesimlerin tamamlanmasının yeterli olmayacağını dile getirdi.

Kos, Azerbaycan ile Nahçıvan demir yolu hattına ilişkin fizibilite çalışmasının başlatılmasının da gündemde olduğunu anımsatarak, büyük altyapı projelerinde özel yatırımcıların rolünün önemine dikkati çekti.

AB karar alma süreçlerinin zaman zaman zor olabildiğini ancak bölgesel bağlantı projelerinin önemli dönüşüm yaratabileceğini söyleyen Kos, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) ile Nahçıvan'ın birlikte ele alınması bu bölgede gerçek bir oyun değiştirici olabilir." ifadesini kullandı.

Kos, bölgesel ulaştırma ve bağlantı projelerinin yalnızca Azerbaycan için değil, Avrupa için de stratejik önem taşıdığını belirterek, bu sayede Avrupa'nın Çin ve Orta Asya'ya erişiminin güçleneceğini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Bölgesel işbirliğinin çok katmanlı olduğunun altını çizen Kos, "Farklı ilişki ölçütlerimiz var. İkili ilişkilerimiz var. Sadece Ermenistan-Azerbaycan değil, Türkiye de var. Ermenistan, Türkiye-Azerbaycan. Yani üç ülke var. AB ile birlikte dördümüzüz. Dolayısıyla iyi bir işbirliği olmadan bu mümkün değil." diye konuştu.

Kos, İran'a açılacak olası yeni güzergahlara değinerek, "Türkiye, başka bir demir yolu bağlantısı kurmaya hazır." dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK VE MİT BAŞKANI KALIN, KONFERANS'TA

62. Münih Güvenlik Konferansı'na Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katılıyor.