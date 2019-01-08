Heathrow'da uçuşlara 'drone' engeli
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda bütün iniş ve kalkışlar durduruldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda bütün iniş ve kalkışlar durduruldu.
Reuters'ın son dakika geçtiği habere göre İngiliz polisi havalimanı üzerinde izinsiz uçan bir drone tespit edildiğini ve bu nedenle tüm iniş ve kalkışların durdurulduğunu açıkladı.
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