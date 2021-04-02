Hedasi Barajı ile ilgili görüşmeler Kongo'da yapılacak

Star.com.tr 02 Nisan 2021 Cuma 00:09 - Güncelleme: 02 Nisan 2021 Cuma 00:09

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında tartışmalara neden olan Hedasi barajıyla ilgili görüşmelere ev sahipliği yapacak.

Mısır, Etiyopya ve Sudan'ın dışişleri bakanları Hedasi Barajı ile ilgili 3 günlük görüşmeler için cumartesi günü Kongo Demokratik Cumhuriyetinde bir araya gelecek.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti yetkilileri, Mısır, Etiyopya ve Sudan dışişleri bakanlarının, Nil üzerindeki tartışmalı Hedasi Barajı ile ilgili görüşmeler için Cumartesi gününden itibaren Kinshasa'da bir araya geleceklerini söyledi.

Dışişleri bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı yetkilileri, üç günlük toplantının geçtiğimiz ay Afrika Birliği başkanlığını devralan Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin ev sahipliğinde yapılacağını söyledi.

Dünyanın en uzun nehri olan Nil, geçtiği 10 ülkeye hem su hem de elektrik sağlayan cankurtaran halatı görevi görüyor.

Sulama ve içme suyunun yaklaşık yüzde 97'si Nil'e bağlı olan Mısır, Hedasi barajının varlığını tehdit olarak görüyor.

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