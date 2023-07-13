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Dünya

Hedasi Barajı'yla ilgili acil müzakereler başlıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in, Hedasi Barajı ve barajı işletme kurallarıyla ilgili acil müzakereleri başlatma konusunda anlaştığı bildirildi.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
Hedasi Barajı'yla ilgili acil müzakereler başlıyor
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Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi, Sisi ve Ahmed'in görüşmesinin ardından Facebook hesabından açıklama yayımladı.

"Sudan'a Komşu Ülkeler Zirvesi" kapsamında bir araya gelen Sisi ve Ahmed'in iki ülke arasındaki görüşmeleri yeniden başlatmak için bir toplantı yaptığını aktaran Fehmi, iki liderin sekteye uğrayan Hedasi Barajı müzakerelerini yeniden başlatmanın yollarını ele aldığını kaydetti.

Fehmi, açıklamaya şöyle devam etti:

"İki lider, Hedasi Barajı'nın doldurulması ve barajı işletme kurallarıyla ilgili Mısır-Etiyopya-Sudan arasında barışın sağlanması için acil müzakereleri başlatma konusunda anlaştı. Liderler ayrıca bu süreci 4 ayda tamamlamak için gerekli her türlü çabayı gösterecekler."

Görüşmede Sisi ve Ahmed'in iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi yinelediklerini ifade eden Fehmi, Etiyopya'nın 2023-2024 tarihlerinde gerçekleşecek Hedasi Barajı'nı doldurma sürecinde Mısır ve Sudan'a zarar vermeyeceğini beyan ettiğini vurguladı.

Etiyopya Başbakanı Ahmed de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır Cumhurbaşkanı ile görüşerek, ikili ve ortak ilgi alanlarındaki bölgesel konuları işbirliği ruhuyla ele almaktan mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

- Mısır ve Etiyopya'nın Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Etiyopya, Mısır ve Sudan, 10 yıldan uzun süredir Hedasi Barajı ile ilgili karşı karşıya geliyor.

Nil sularının yaklaşık yüzde 80'i topraklarında doğmasına rağmen sadece yüzde 3'ünden yararlanabilen Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı'nın inşasına 2 Nisan 2011'de başladı.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor. Etiyopya, Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Tepkilere rağmen Temmuz 2020'de ilk dolum işleminin yapıldığı barajda, 20 Şubat 2022'de de ilk kez elektrik üretimine başlanmıştı.

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