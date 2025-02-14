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  • Hegseth'tan Avrupa askeri mesaj: Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği varsayımda bulunamazsınız
Dünya

Hegseth'tan Avrupa askeri mesaj: Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği varsayımda bulunamazsınız

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupalı müttefiklerini, savunma harcamalarına yatırım yapmaya çağırarak 'Çünkü Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız.' dedi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 15:21 - Güncelleme:
Hegseth'tan Avrupa askeri mesaj: Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği varsayımda bulunamazsınız
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Hegseth, resmi ziyarette bulunduğu Polonya'nın başkenti Varşova'da, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO üyesi ülkelere daha fazla yatırım yapmaları ve ortak savunmaları için daha fazla çaba sarf etmeleri mesajını açık şekilde verdiklerini dile getiren Hegseth, "Bu, sadece ABD'nin bir önerisi değil, bu ülkelerin kendi arka bahçelerini savunma arzusu ve kararlılıklarının bir yansıması olarak takip edeceğimiz doğrudan bir taleptir." dedi.

Hegseth, bunun, NATO'nun gelecekte "ciddi bir ittifak" haline gelmesi için önemli olduğunu vurgulayarak "Daha önce de belirttiğim gibi, istediğiniz kadar bayrağınız olsun, eğer sert gücünüz yoksa gerçek bir ittifak değilsiniz demektir." ifadesini kullandı.

Avrupa'daki Amerika askeri varlığının güçlü ve Polonya'daki birliklerinin bu kapsamda yapılan bir yatırım olduğunu kaydeden Hegseth, "Açıkçası burada aldığımız davet, Savunma Bakanı olarak Polonya'ya daha fazla asker göndermeyi istememe neden olacaktır. Bu bir politika beyanı değil. Sadece böyle hissediyorum." yorumunu yaptı.

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kendisi gibi ABD'nin Avrupa'daki varlığının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i caydırmak için önemli olduğunu kabul ettiğini söyledi.

Bakan Hegseth, "Avrupalı müttefiklerimize mesajımız çok net, şimdi (savunmaya) yatırım yapma zamanı çünkü Amerika'nın varlığının sonsuza kadar süreceği gibi bir varsayımda bulunamazsınız." diye konuştu.

Öte yandan Hegseth, "ABD, Komünist Çin de dahil olmak üzere pek çok tehdide göğüs germek zorunda." dedi.

  • Pete Hegseth
  • ABD Savunma Bakanı
  • Avrupa müttefikleri

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