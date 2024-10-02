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Dünya

Helene Kasırgası ABD'de kabusa yol açtı! Ölü sayısı 166'ya yükseldi

ABD'de etkili olan Helene Kasırgası'nda 6 eyalette 166 kişinin öldüğü açıklandı.

IHA2 Ekim 2024 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
Helene Kasırgası ABD'de kabusa yol açtı! Ölü sayısı 166'ya yükseldi
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ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta perşembe günü gece saatlerinde kategori 4 seviyesinde karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle can kaybı artıyor. Kasırganın etkili olduğu Florida, Georgia, Virginia, Tennessee, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde toplam can kaybı 166'ya yükseldi.

ÇOK SAYIDA EVE ELEKTRİK SAĞLANAMIYOR

Kayıp onlarca kişiyi arama çalışması devam ederken yetkililer kasırganın yol açtığı yıkımın onarılması ve temizlenmesinin yıllar alabileceğini belirtti. Kasırgadan en çok etkilenen Kuzey Carolina eyaletindeki Buncombe County'de 57 kişinin, eyalet genelinde ise en az 77 kişinin hayatını kaybettiği, Güney Carolina'da 36 kişinin öldüğü açıklandı. Güney Carolina ve Kuzey Carolina ile Georgia eyaletlerinde 1,3 milyon ev ve iş yerine sabah saatleri itibarıyla hala elektrik sağlanamadığı bildirildi. Kasırganın yol açtığı yıkımın 145-160 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

ABD Başkan Joe Biden'ın Kuzey Carolina'yı, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise Georgia eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor.

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