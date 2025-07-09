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Dünya

Helene Segara'ya Kartaca darbesi: İsrail destekçilerine sahne yok!

Tunus'taki Uluslararası Kartaca Festivali, Fransız şarkıcı Helene Segara'nın İsrail'i destekleyen tutumu nedeniyle 31 Temmuz'daki konserini iptal etti. 'Sanat kisvesiyle normalleşmeye” girişimlerine geçit verilmedi.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 22:21 - Güncelleme:
Helene Segara'ya Kartaca darbesi: İsrail destekçilerine sahne yok!
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Tunuslu aktivistler, sosyal medyada başlattıkları kampanyada, İsrail'i desteklemesi nedeniyle Segara'nın konserinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Aktivistler, konuya ilişkin festival yönetimine yaptıkları çağrıda, konseri, İsrail ile ilişkileri sanat kisvesi altında normalleştirme girişimleri olarak nitelendirdi.

Daha sonra Uluslarası Kartaca Festivali yönetiminden yapılan açıklamada, "59. Kartaca Festivali etkinlikleri kapsamında Elaine Segara'nın sahne alacağı programın iptal edilmesine karar verildi." denildi.

Bu yıl 19 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festival etkinlikleri kapsamında Fransız şarkıcı Helene Segara'nın 31 Temmuz'da konser vermesi planlanmıştı.

İsrail'i açık bir şekilde desteklemesiyle tanınan Segara, Birleşik Yahudi Sosyal Fonu tarafından düzenlenen ve gelirleri İsrail ve Fransa'daki sosyal projelere aktarılan konserlere katılmıştı.

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