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Dünya

Helikopter kazasında ölen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yerine atanan isim belli oldu

Helikopter kazasında ölen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yerine Ali Bagheri atandı.

DHA20 Mayıs 2024 Pazartesi 16:25 - Güncelleme:
Helikopter kazasında ölen İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yerine atanan isim belli oldu
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İran Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada merhum Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ın görevine Ali Bagheri'nin 'Dışişleri Bakan Vekili' olarak atandığını duyurdu.

-⁠ ⁠HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

  • Helikopter kazası
  • Dışişleri Bakanı
  • Ali Bagheri

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