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Dünya

Helikopter kazasında ölen Reisi'nin adını bakın nereye verdiler

İran'daki nükleer tesislerden bir kısmına ev sahipliği yapan İsfahan eyaletindeki 'İsfahan Nükleer Bölgesi'ne, 'ülkenin nükleer programının ilerletilmesindeki rolü' nedeniyle helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin adı verildi.

AA31 Mayıs 2024 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Helikopter kazasında ölen Reisi'nin adını bakın nereye verdiler
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin katıldığı törenle "İsfahan Nükleer Bölgesi'nin adı "Şehit Ayetullah Reisi Nükleer Bölgesi" olarak değiştirildi.

Törende konuşan İslami, "Bu isimlendirme, şehit Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, beraberindekiler ve nükleer endüstri şehitlerinin hizmetlerini onurlandırmak amacıyla yapıldı." dedi.

İslami, "Cumhurbaşkanı'nın nükleer endüstriye olan desteği ve ilgisi her zaman yüksekti." ifadesini kullandı.

  • İsfahan Nükleer Bölgesi
  • İsfahan Eyaleti
  • İbrahim Reisinin Ölümü

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