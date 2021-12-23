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Dünya

Helikopteri düşen Bakan Gelle 12 saat yüzerek hayatta kaldı

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da Polis Bakanı Serge Gelle, yolculuk ettiği helikopterin düşmesi sonrası Hint Okyanusu'nda 12 saat yüzerek hayatta kaldı.

AA23 Aralık 2021 Perşembe 10:37 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 10:37
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Helikopter kazası sonrası Polis Bakanı Gelle ile denizde mahsur kalan "Jimmy Laitsara" isimli bakanlık yetkilisi de yüzerek kıyıya ulaştı.

Gelle, kaza sonrası balıkçılar tarafından suda bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Kazanın ardından Twitter'dan açıklama yapan Gelle, "Allah'a şükür ölme vaktim gelmemişti. İyiyim ama biraz soğuktu." ifadesine yer verdi.

Bakan Gelle'nin kaza sonrası helikopterdeki koltuklardan birine tutunarak suyun üstünde kaldığı öğrenildi.

Gelle, 20 Aralık'ta meydana gelen kazada beraberinde yolculuk yapan 4 kişinin hayatta olup olmadığına dair bilgiye sahip bulunmadığını belirtti.

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