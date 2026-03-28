Hemzemin geçitte tren minibüse çarptı: 5 ölü

ABD'de yaşanan trafik kazaları arasında hemzemin geçit kazaları en ağır sonuçları doğuran olayların başında geliyor. Mississippi eyaletinin Stone County bölgesinde meydana gelen son kaza da bu acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Kırsal bir geçitte tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybederken, kazadan sağ kurtulan tek yolcu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Stone County Adli Tıp Uzmanı Wayne Flurry, tren ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden 5 kişinin de minibüste olduğunu bildirdi.

MİNİBÜSTEN TEK KURTULAN YOLCU HELİKOPTERLE HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Flurry, minibüsteki tek kurtulan yolcunun helikopterle hastaneye nakledildiğini belirtti.

Trende bulunanların yaralandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.