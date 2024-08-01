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Dünya

Filistinli Başrahip Yulio: Heniyye halkına sadık her insanla aynı kaderi paylaştı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Rum Katolik Kilisesi Başrahibi Abdullah Yulio, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 'halkına sadık her insanla aynı kaderi paylaştığını' belirterek, 'şehitlerin temiz kanlarının vatanları inşa ettiğini' söyledi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 07:40 - Güncelleme:
Filistinli Başrahip Yulio: Heniyye halkına sadık her insanla aynı kaderi paylaştı
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Rum Katolik Kilisesi Başrahibi Yulio, Heniyye'nin uğradığı suikast sonrasında AA muhabirine konuştu.

Filistinli Başrahip Yulio, "Şehidimiz İsmail Heniyye için taziyemizi ifade ediyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan sonsuz rahmet diliyorum." diye konuştu.

"Şehitlerin temiz kanlarının vatanları inşa ettiğini" belirten Yulio, "Yüce Allah'tan insanlarımıza sabır, teselli ve daha fazla metanet diliyoruz ki arzularımızın gerçekleştiğini görene kadar yolumuza devam edelim." dedi.

"Kardeş Heniyye'nin sonu, halkına sadık her insanın kaderidir." değerlendirmesini yapan Filistinli Başrahip Yulio, her Filistinlinin bir sonraki şehit adayı olabileceğini ifade etti.

Başrahip Yulio, "Barış toprağı Filistin için, her gün barış için dua ediyoruz, işgalle barış olmaz." ifadesini kullandı.

- HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Heniyye'nin İran'da suikasta uğramasının, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" olduğu ifade edilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de Heniyye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Heniyye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 445 Filistinli öldü, 91 bin 73 kişi yaralandı.

  • Abdullah Yulio
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  • hamas

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