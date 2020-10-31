Heniyye, İzmir depremiyle ilgili Başkan Erdoğan'ı aradı

AA 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:31 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:43

Hamas Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştü.

Heniyye'nin depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için geçmiş olsun dileğinde bulunduğu belirtilen açıklamada, böyle zor bir zamanda Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirttiği aktarıldı.

Depremin yankısının, tüm Filistinlilerin kalbini yaraladığı belirtilen açıklamaya göre Heniyye, Türkiye'nin birlik ve beraberliği sayesinde bu sıkıntıyı atlatacağından emin olduğunu vurguladı.