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Dünya

Heniyye suikastı sonrası ABD'den açık tehdit: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ülkesinin Tel Aviv'i savunmaya yardım edeceğini duyurdu.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 08:38 - Güncelleme:
Heniyye suikastı sonrası ABD'den açık tehdit: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
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Hamas, Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

ABD'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Heniyye'nin ölümünün ardından İsrail'e yönelik bir saldırı olması halinde ABD'nin İsrail'i savunmaya yardım edeceğini açıkladı.

Austin, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki gerginliği azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

  • Lloyd Austin
  • İsmail Heniyye

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