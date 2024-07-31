Heniyye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama

CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.

Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.