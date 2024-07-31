İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1484
  • EURO
    35,8931
  • ALTIN
    2577.27
  • BIST100
    10648.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Heniyye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama
Dünya

Heniyye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 07:52 - Güncelleme:
Heniyye suikastı sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama
ABONE OL

CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.

Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.