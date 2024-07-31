İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1515
  • EURO
    35,9069
  • ALTIN
    2578.02
  • BIST100
    10676.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Heniyye suikastı sonrası çarpıcı açıklama: En az İsrail kadar İran da sorumlu
Dünya

Heniyye suikastı sonrası çarpıcı açıklama: En az İsrail kadar İran da sorumlu

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikasta uğraması sonucu şehit oldu. 24 TV yayınında suikastı değerlendiren Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yusuf Dinç, 'İran ile ilgili şüpheci olmamız gereken bir ortam oluştu. En az İsrail kadar İran da bu suikasttan sorumlu.' diye konuştu.

Star Gazetesi31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:26 - Güncelleme:
Heniyye suikastı sonrası çarpıcı açıklama: En az İsrail kadar İran da sorumlu
ABONE OL

Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Heniyye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yusuf Dinç, Heniyye suikastını 24 TV canlı yayınında değerlendirdi.

Prof. Dr. Dinç'in açıklamaları şöyle:

"BİR ZİNCİR KURULMUŞ GİBİ DURUYOR"

Pezeşkiyan'ın çok kötü bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Onun göreve başlama töreninin böyle bir suikastla birleşmesi gerçekten kötü bir başlangıç. Tabi bunu bir Reisi'den sonra silsile olarak ele alırsak; Reisi'nin helikopter kazası, sonra dün Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik İsrail'in saldırısı üstüne bir de yine Tahran'da Heniyye'ye dönük bir saldırı... Bir zincir kurulmuş gibi duruyor. İsrail hedeflerini yok ediyor gibi duruyor.

"İRAN'DA BULUNMAK HENİYYE İÇİN BİR RİSK UNSURUYDU"

Kendi Reisi'sini, kendi devlet başkanını koruyamayan İran'da bulunmak Heniyye için bir risk unsuruydu. O risk de gerçekleşmiş gibi görünüyor. Heniyye'yi ağırlayan Katar bile çok iyi dayanmıştı. Heniyye'nin Katar'da olması bir barış umudu doğuruyordu. Şimdi İran'a geçtiği anda böyle bir suikast uğradı, şehit oldu. Şu anda barışı kimle tartışabileceksin? Böyle bir denklem ortadan kalkmış oldu. Barış ihtimalinin de hayli uzak olduğu zaten İsrail'in tavırlarından, Amerika'nın verdiği destekten de anlaşılıyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

"EN AZ İSRAİL KADAR İRAN DA BU SALDIRIDAN SORUMLU"

İran ile ilgili şüpheci olmamız gereken bir ortam ortaya çıktı. Aslında İran'ın son dönemde acaba daha bölgenin istikrarına katkı vermese de zarar vermeyi geri bırakacak bir tavır takınıp takınmadığı tartışırken bu yine karşımıza çıkıyor. Buradaki sorumluyu, İsrail bunun faili olabilir ama en az İsrail kadar İran da bu saldırıdan sorumlu.

Star Gazetesi

  • İsmail Heniyye
  • hamas
  • Yusuf Dinç

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.