Hamas lideri İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edildi. Heniyye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yusuf Dinç, Heniyye suikastını 24 TV canlı yayınında değerlendirdi.

Prof. Dr. Dinç'in açıklamaları şöyle:

"BİR ZİNCİR KURULMUŞ GİBİ DURUYOR"



Pezeşkiyan'ın çok kötü bir başlangıç yaptığını düşünüyorum. Onun göreve başlama töreninin böyle bir suikastla birleşmesi gerçekten kötü bir başlangıç. Tabi bunu bir Reisi'den sonra silsile olarak ele alırsak; Reisi'nin helikopter kazası, sonra dün Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik İsrail'in saldırısı üstüne bir de yine Tahran'da Heniyye'ye dönük bir saldırı... Bir zincir kurulmuş gibi duruyor. İsrail hedeflerini yok ediyor gibi duruyor.

"İRAN'DA BULUNMAK HENİYYE İÇİN BİR RİSK UNSURUYDU"



Kendi Reisi'sini, kendi devlet başkanını koruyamayan İran'da bulunmak Heniyye için bir risk unsuruydu. O risk de gerçekleşmiş gibi görünüyor. Heniyye'yi ağırlayan Katar bile çok iyi dayanmıştı. Heniyye'nin Katar'da olması bir barış umudu doğuruyordu. Şimdi İran'a geçtiği anda böyle bir suikast uğradı, şehit oldu. Şu anda barışı kimle tartışabileceksin? Böyle bir denklem ortadan kalkmış oldu. Barış ihtimalinin de hayli uzak olduğu zaten İsrail'in tavırlarından, Amerika'nın verdiği destekten de anlaşılıyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

"EN AZ İSRAİL KADAR İRAN DA BU SALDIRIDAN SORUMLU"



İran ile ilgili şüpheci olmamız gereken bir ortam ortaya çıktı. Aslında İran'ın son dönemde acaba daha bölgenin istikrarına katkı vermese de zarar vermeyi geri bırakacak bir tavır takınıp takınmadığı tartışırken bu yine karşımıza çıkıyor. Buradaki sorumluyu, İsrail bunun faili olabilir ama en az İsrail kadar İran da bu saldırıdan sorumlu.