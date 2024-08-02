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Dünya

Heniyye suikastında olayı farklı bir boyuta taşıyan çarpıcı detay: Bomba düzeneği ya da roketatar olabilir

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastın detayları belli olmaya başladı. Heniyye'nin saldırıya uğradığı binanın sadece bir noktasının hasar almasının olayı farklı bir boyuta taşıdığını belirten Star Gazetesi Yazarı ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, 'Havadan bu kadar nokta atış ihtimali düşük. Bomba düzeneği ya da roketatar olabilir.' diye konuştu. ABD'li New York Times gazetesi ise Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konuta aylar önce yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını yazdı.

Akşam Gazetesi2 Ağustos 2024 Cuma 08:18 - Güncelleme:
Heniyye suikastında olayı farklı bir boyuta taşıyan çarpıcı detay: Bomba düzeneği ya da roketatar olabilir
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Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğradığı binanın fotoğrafı ortaya çıktı. Bina, müze ve tarihi yapıların yoğunlaştığı Sadabat Sarayı Parkı, çevresindeki ormanlık bölgenin kuzeyine bitişik konumda. Bölge sakinleri, gece 02.00 civarında küçük bir patlama sesi duyduklarını aktardı. Star Gazetesi Yazarı ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, binanın fotoğraflarını Akşam Gazetesi'ne yorumladı.

Başbuğ binanın sadece bir noktasının hasar almasının olayı farklı bir boyuta taşıdığını belirterek, "Binaya baktığımızda bir füze ya da drone ile yapılan saldırı olmasının imkansız olduğunu görüyoruz. Havadan yapılan bu tür saldırıda bu kadar nokta atış olmaz. Binanın genelinde ağır hasar oluşur. Konutun içinde bir bomba düzeneği ya da roketatar tarzı yakından hedef belirleyerek bir nokta atışı ancak bu şekildi bir hasara neden olur. Bu fotoğraf ülke dışından bir saldırı iddiasını çürütüyor" dedi.

NYT: SALDIRIDA UZAKTAN KUMANDALI BOMBA KULLANILDI

ABD'li New York Times gazetesi, Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastın misafir konutuna sokulan, uzaktan kumandalı bir bombayla gerçekleştirildiğini yazdı. ABD ve Ortadoğulu yetkililere dayandırılan haberde, patlayıcının 2 ay önce Tahran'daki İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun koruduğu binaya gizlice sokulduğu öne sürüldü. Haberde 2020 yılında MOSSAD'ın İranlı nükleer çalışmalar yapan bilim insanı Muhsin Fahrizade'yi öldürmek için kullandığı uzaktan kumandalı makineli tüfeğe benzediğini görüşüne de yer verildi.

  • Coşkun Başbuğ
  • İsmail Heniyye
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