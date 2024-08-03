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Dünya

Heniyye suikastının ardından İran'da peş peşe tutuklamalar

Hamas Lideri Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran içeresinde dikkat çeken gelişmelerin yaşandığı öne sürüldü. İran'da Heniyye suikastıyla bağlantılı çok sayıda kişinin tutuklandığı bildirdi.

3 Ağustos 2024 Cumartesi 14:15 - Güncelleme:
Heniyye suikastının ardından İran'da peş peşe tutuklamalar
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da işgalci İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından İran'da dikkat çeken tutuklamalar yaşandı.

İngiliz basını Telegraph'ın ardından ABD basını The New York Times da konu hakkında haber yayımladı. The New York Times haberinde, Heniyye suikastına yönelik İran'da çok sayıda kişinin tutuklandığını yazdı.

ABD basını The New York Times'ın soruşturmayla ilgili iki İranlıya dayandırdığı haberine göre İran, İsmail Heniyye'nin Tahran'da İsrail tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 20'yi aşkın kişiyi tutukladı.

Habere göre tutuklananlar arasında üst düzey İranlı istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve Devrim Muhafızları'nın işlettiği konukevinin personeli de bulunuyor. İranlılar, üst düzey yetkililer arasındaki büyük bir güvenlik ihlalinin suikastı mümkün kıldığından korkuyor.

GÜVENLİK ZAAFI OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİLER

Heniyye'nin öldürülmesine verilen tepkinin harareti, suikastın ülkenin başkentinde çok sıkı korunan bir yerleşkede, ülkenin yeni cumhurbaşkanının yemin töreninden birkaç saat sonra meydana gelmesinin İran yönetimi için ne kadar yıkıcı bir güvenlik zaafı olduğunun altını çiziyor.

TELEGRAPH'TAN ÇARPICI 'MOSSAD' İDDİASI

Telegraph daha önce Mossad'ın misafirhaneye patlayıcı yerleştirmek ve ardından uzaktan patlatmak için İranlı güvenlik ajanlarından yardım aldığını bildirmişti ancak İran'daki bir Hamas yetkilisi Al-Araby Al Jadeed haber kuruluşuna Heniyye'nin havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını söyledi.

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