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Dünya

Heniyye suikastıyla ilgili çarpıcı açıklama: İsrail tek başına olmayabilir

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da şehit edilmesiyle ilgili konuşan Prof. İrfan Ülger, 'Olağan şüpheli İsrail gibi görünse de başka bir istihbarat teşkilatının devreye girmiş olma ihtimali var.' dedi.

Akşam Gazetesi1 Ağustos 2024 Perşembe 08:41 - Güncelleme:
Heniyye suikastıyla ilgili çarpıcı açıklama: İsrail tek başına olmayabilir
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da şehit edilmesinin bölgeye etkisini uzmanlar Akşam Gazetesi'ne değerlendirdi.

Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. İrfan Ülger, "Bu saldırıda olağan şüpheli İsrail gibi görünse de başka bir istihbarat teşkilatının da devreye girmiş olma ihtimali var. İsrail bir gün önce Hizbullah'ın iki numarasını Beyrut'ta katletti. Bir gün sonra da Hamas'ın liderine yönelik bir saldırı düzenlemesi İsrail'in kapasitesinin çok üzerinde bir eylem gibi görünüyor" dedi.

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise, "Hamas kimin menfaatlerine hizmet edecek? Bu durumu çok etkileyecek bir suikast gerçekleşti. Bu durum aynı zamanda İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan için de mecburi bir istikamet çizme amacı taşıyor olabilir" diye konuştu.

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