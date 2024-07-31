Heniyye'nin oğlu: Allah, babamı her zaman dilediği şehadete ulaştırdı

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildiği bildirildi.

Abdüsselam Heniyye, babasının öldürülmesinin ardından Filistin yerel basınına açıklama yaptı.

Abdüsselam Heniyye, "Babamla küçüklüğümüzden beri sürgünden esarete, zulme, şehit olan çok sayıda aile fertlerine kadar vatan için pek çok mücadele aşamasını yaşadık ve bu şerefe ulaştığı için Allah'a şükürler olsun." dedi.

Babası İsmail Heniyye'nin daha önce 4 suikast girişimine maruz kaldığını belirten Abdüsselam Haniye, "Allah onu bugün, her zaman dilediği şehadete ulaştırdı." diye konuştu.

Abdüsselam Heniyye, ayrıca, "Babam, Filistin ulusal birliğine önem vermiş, Filistin direniş saflarının birliği için çabalamıştır ve bu suikast, direnişin kararlılığını durdurmayacaktır." ifadesini kullandı.