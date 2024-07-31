Heniyye'nin öldürülmesini kınayan Abbas birlik çağrısı yaptı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Abbas, Heniyye'ye yönelik suikastı şiddetle kınadı.

Heniyye'nin öldürülmesini korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak nitelendiren Abbas, Filistin halkını da İsrail işgaline karşı direnme ve birlik olmaya davet etti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Heniyye'nin öldürülmesini şiddetle kınadı.

Hamas liderine yönelik suikastı tehlikeli gerilim olarak değerlendiren Şeyh, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını topyekün artırdığı bu dönemde birlik ve direniş çağrısı yaptı.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldüğü bildirilmişti.