Heniyye'nin şehit olduğu binanın fotoğrafı ortaya çıktı

Soykırımcı İsrail, kendisiyle Katar'da ateşkes ve barışa yönelik yol haritasını görüşen Hamas lideri İsmail Heniyye'yi, İran'ın başkenti Tahran'da uzun menzilli füzeyle vurarak şehit etti. Heniyye suikastı sonrası bölgedeki gerilim hiç olmadığı kadar yüksek.

HENİYYE'NİN ŞEHİT EDİLDİĞİ BİNANIN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğradığı 6 katlı binanın fotoğrafı ortaya çıktı.

İran basınında yer alan fotoğrafta binanın bir kısmının hasar aldığı görülüyor.

Haberde, Heniyye'nin kaldığı binanın Tahran'ın kuzeyinde resmi törenler için kullanılan Sadabad Sarayı'na yakın bir konumda yer aldığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait gaziler için hizmet verdiği belirtildi.

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, görgü tanıklarının Heniyye'nin bulunduğu odaya füze isabet ettiğini doğruladığını söyledi. Açıklamasında Heniyye'nin kaldığı odanın tahrip olduğunu ve binadaki bazı cam, pencere, kapı ve duvarlarda hasar oluştuğunu aktardı.

TAHRAN'DA SUİKASTA UĞRADI



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Devrim Muhafızları Ordusu'nun yayınladığı bildiride, "Şüphesiz, İsrail rejiminin bu suçuna İran ve direniş cephesi, sert ve acı dolu karşılık verecektir" ifadeleri yer almıştı.

İşte Heniyye suikastıyla ilgili dakika dakika yaşananlar:

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsmail Heniyye'nin İran'da maruz kaldığı suikast için İsrail'den hesap sorulmasını istedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğradığı 6 katlı binanın fotoğrafı ortaya çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

06:48 Fas'ın Kazablanka kentinde binlerce kişi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını ve İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarını kınayan protesto düzenledi.

03:40 İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Rum Katolik Kilisesi Başrahibi Abdullah Yulio, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "halkına sadık her insanla aynı kaderi paylaştığını" belirterek, "şehitlerin temiz kanlarının vatanları inşa ettiğini" söyledi.

02:52 Tunus, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastı şiddetle kınadı.

01:59 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta, "Uygun gördüğümüz zaman ve şekilde cevap vereceğiz." dedi.

01:01 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı üyeler suikastı kınarken, ABD ve İngiltere İran'ı suçladı.

00:47 İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ü öldürmesi ve Tahran'da Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenlenmesinin ardından "güçlü bir karşılık beklediği" bildirildi.

00:37 Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğraması Tunus'ta protesto edildi.

- HAMAS LİDERİ HENİYYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI



Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.