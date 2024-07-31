Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin İran'da şehit edilmesinin ardından dünya genelinden birçok açıklama geldi.

HENİYYE'NİN SUİKASTA UĞRAMASINDA DÜNYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Heniyye'nin şehit edilmesi büyük bir tepkiyle karşılandı. Dünya liderleri açıklama yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı "korkakça bir eylem ve tehlikeli bir gelişme olarak" nitelendirerek, Filistin için birlik çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov

"Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır." açıklamasını yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından Haniye suikastına ilişkin yapılan açıklamada, suikastın bölgeyi kaosa sürükleyeceği ve barış şansını baltalayacağı ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haniye'nin İran'da öldürülmesi kınanırken, olayın bölgesel istikrarsızlığın daha da artmasına yol açabileceği aktarıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "Gazze'nin en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ulaşması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney , X hesabından yaptığı açıklamada, "Bir seyyid gider, bir seyyid gelir" mesajını paylaştığı bir video yayınladı. Hamaney, dün İran'da Haniye ile görüşmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

, ülkesinin, Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikast düzenleyen "işgalci teröristleri alçakça eylemlerinden dolayı pişman edeceğini" söyledi.

Yemen'deki Husilerin lideri Muhammed Ali el Husi , Haniye'nin öldürülmesini kınadı ve "İsmail Haniye'yi hedef almak iğrenç bir terör suçudur. Bu, kanunların açık bir ihlalidir." dedi.

İsrail Kültür Bakanı Amichai Eliyahu, "Dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yolu budur. Hayali barış anlaşmaları artık yok. Merhamet yok. Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirecektir." diye konuştu.

İsrail'in Menfaat Konseyi Üyesi ve eski İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Muhsin Rızai , İsrail'in Haniye suikastı nedeniyle "büyük bir bedel ödeyeceğini" söyledi. Rızai, "Bu tür aşağılık güç gösterilerinin, Filistin'in cesur ve yenilmez çocuklarının kahramanca yüzleşmesindeki zayıflıklarını ve çaresizliklerini telafi edebileceğini düşünenler ne kadar aptaldır. İsrail büyük bir bedel ödeyecek." dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin "kanının yerde kalmayacağını" ifade etti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Dün gece Tahran'da düzenlenen bir saldırıda öldürülen Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) siyasi lideri Dr. İsmail Heniyye'nin şehadet haberini derin üzüntüyle öğrendik." ifadesini kullandı.

