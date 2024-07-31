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Dünya

Henniye'nin cenaze programı belli oldu

Tahran ziyareti sırasında şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin cenaze töreni belli oldu.

31 Temmuz 2024 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Henniye'nin cenaze programı belli oldu
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Hamas Lideri Heniyye'nin cenazesi Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

Hamas lideri İsmail Heniyye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit oldu. Heniyye, dün İran Meclisi'nde düzenlenen 9'uncu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

HENİYYE'YE TAHRAN'DA SUİKAST

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

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