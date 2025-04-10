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Dünya

Henüz 13 yaşındayken tutuklamıştı! İsrail hapishanelerinde delirten işkence: Manasra'nın son hali yürek dağladı

İsrail polisinin 13 yaşındayken tutukladığı ve cezaevinde uyguladığı türlü işkencelerle hafıza kaybı yaşattığı Filistinli Ahmed Manasra 10 yıl sonra 'özgürlüğüne' kavuştu.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2025 Perşembe 18:51 - Güncelleme:
Henüz 13 yaşındayken tutuklamıştı! İsrail hapishanelerinde delirten işkence: Manasra'nın son hali yürek dağladı
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Soykırımcı İsrail güçlerince henüz 13 yaşındayken tutuklanıp cezaevine gönderilen Manasra serbest bırakıldı.

İsrail'in uyguladığı türlü işkencelerle hafıza kaybı yaşattığı Filistinli genç 10 yıl sonra ailesine kavuşurken, Manasra'nın cezaevinde geçirdiği günlerde yaşadığı işkence son fotoğrafına yansıdı.

ŞİZOFRENİ VE AĞIR DEPRESYON GEÇİRDİ

Ahmed Manasra 2015 yılında kuzeniyle birlikte Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı ve kuzeni bu saldırıda hayatını kaybetti.

Tutuklanıp hapsedildiğinde 13 yaşında olan Manasra, İsrail hapishanesinde iki yıl hücre hapsi de dahil olmak üzere psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kaldı ve bunun sonucunda şizofreni ve ağır depresyon geçirdi.

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