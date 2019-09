Her sabah 11 Haziran sanarak uyanıyor

BİR kaza sonucu başından darbe alan ABD’li bir genç kız, her iki saatte bir hafıza kaybı yaşıyor ve her sabah kazanın yaşandığı 11 Haziran tarihine uyandığını düşünüyor. Illinois eyaletindeki Monmouth şehrinde yaşanan olayda Riley Horner adlı genç kız, 11 Haziran’da katıldığı bir konserde sanatçının sahneden izleyicilerin üzerine atladığı bir sırada başına darbe aldı. Darbenin yarattığı travma sonucu Horner’ın hafızasının iki saat gibi zaman dilimlerinde ‘resetlediği’ belirtildi. Okulda da zorlanan genç kızın, aldığı notlara bakmak ve sınıf arkadaşlarına yetişebilmek için her iki saatte bir alarm kuruyor.

DOKTORLAR: İYİLEŞMESİ ZOR

Genç kızın annesi Sarah Horner yerel televizyon kanalı WQAD’ye yaptığı açıklamada, Riley’nin geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile amcasının öldüğünü hatırlamadığını söyledi. Okulda zeki bir öğrenci ve amigo olan Riley, yaralanmanın hayatını çarpıcı biçimde değiştirdiğini söyledi. Doktorlar aileye Riley’nin asla tam olarak iyileşemeyeceğini söylediler, ancak anne Horner pes etmeyeceğini söyledi.