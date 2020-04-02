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Dünya

İngiltere'de kritik koronavirüs gelişmesi! Her şey tersine döndü

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde koronavirüs sebebiyle ülke genelinde uygulanmaya başlanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrası insanların yakınlarıyla olan ilişkilerinin yüzde 70 oranında azaldığı ve yeni Covid-19 vaka hızında düşüş gözlemlendiği belirtildi.

02 Nisan 2020 Perşembe 08:02 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 08:02
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Kendisi de koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, daha önceden "sürü bağışıklığı yöntemiyle" salgınla mücadele edileceğini açıklamış ancak 24 Mart tarihinde karantina ilan edildiğini duyurmuştu.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu bilim insanları, internet üzerinden bin 300 kişi üzerinde yaptığı araştırmada karantina sonrası halkın önceki günlere göre yüzde 70 oranında akraba, arkadaş ve komşularıyla olan fiziksel görüşmelerinin azaldığını ve buna paralel olarak da ülke genelindeki vaka sayısında da düşüş yaşandığını açıkladı.

Araştırmayı yürüten LSHTM görevlisi John Edmunds, "Elde ettiğimiz ilk veriler salgının yayılma hızının düştüğünü gösteriyor. Bu gelişme, hükümetin alacağı diğer kararların uygulanmasında bizi motive etmeli. Virüsün yayılma hızını daha da azaltarak Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) üzerindeki büyük yükü azaltmalıyız" diye konuştu.

Nottingham Üniversitesi profesörlerinden Keith Neal ise R0 olarak belirtilen "virüs yayılma hızı rakamı'nın 1'in altına düşürülmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Neal, "Yaklaşık 2 haftadır bazı önlemler alındı ve son bir haftadır da ülke genelinde karantina uygulanıyor. Yeni vaka sayısının tam olarak azalması için, R0'ın düşürmemiz gerekiyor. Bu rakam şu anda 0.37 ile 0.89 arasında değişiyor. Ortalama olarak 0.62 seviyesinde." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DE COVİD 19 VAKA SAYISI 30 BİNE YAKLAŞTI, 13 YAŞINDA BİR ÇOCUK ÖLDÜ

Uzun süre karantina ya da sokağa çıkma yasağı ilan etmeyen Londra hükümetinin yeni önlemlerine göre, evde karantina altında olan kişiler sadece eczane, market ya da spor yapmak için günde bir kere sokağa çıkabilme hakkına sahip.

İngiltere'de 1 Nisan 2020 itibariyle koronavirüs vakası sayısı 30 bine yaklaştı. Ülkede bugüne kadar 2.350'yi aşkın kişi Covid 19 nedeniyle hayatını kaybederken, 135 kişi enfekte olduktan sonra iyileşmeyi başardı.

İngiltere'de geçtiğimiz günlerde 13 yaşında bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetmiş, kraliyet tahtının varisi Prens Charles Covid 19'a yakalandığını duyurmuştu. (Euronews)

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