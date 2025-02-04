Her şeyi itiraf etti: İsrail ordusu Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandı

Eski İsrail askerleri tarafından 2004'te kurulan sivil toplum kuruluşu Breaking The Silence Başkanı Weiman, NBC News'e verdiği mülakatta, İsrail ordusunun Filistinli esirlere karşı tutumunu anlattı.

İsrail ordusunda geçmişte keskin nişancı olarak görev alan Weiman, "komşu prosedürü" olarak bilinen bir faaliyetle Filistinli bir kişiye ulaşırken bölgedeki komşuları canlı kalkan olarak kullandıklarını söyledi.

Weiman, "Gecenin bir yarısı geliyorsunuz ve (Filistinlinin komşusu) komşuyu alıyorsunuz. Komşuya, 'Kapıyı çal. (Filistinliyi) Onu dışarı çağır. Cevap vermezse kapıyı açacaksın.' deniyor. Bu süreçte çoğu zaman komşu vuruluyor ve askerler olarak bize, bizim vurulmamızdansa onun vurulmasının daha iyi olduğu söyleniyordu." diye konuştu.

Haberde, İsrail'de bu "prosedürün" uluslararası hukuka uymadığı belirtilerek 2005'te yasaklandığı ifade edildi.

Ancak Weiman, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail ordusundan bazı askerlerin, "komşu prosedürünü" uygulama emri aldıklarını bildirdiğini aktardı.

İsrailli eski asker Weiman, diğer bir protokol ilişkin de şu bilgiyi verdi: "(Askerlere) Filistinlileri canlı kalkan olarak kullanmaları emrediliyor. Farklı birimlerden çatışmanın olduğu yılın farklı dönemlerinde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde aynı ifadeyi kullanan askerler varsa o zaman belli ki bu, İsrail ordusunun yaygın olarak kullandığı bir protokoldür."

Weiman bu protokolün ismini, yasal nedenlerden ötürü söyleyemeyeceğini dile getirdi.

İsrail ordusunda "sivrisinek protokolü" olarak bilinen bu protokolün, Filistinlilerin bina ve tünellerdeki bubi tuzaklarına ve gizli patlayıcılara karşı kalkan olarak kullanılmasının, Gazze'deki İsrail birlikleri arasında yaygın bir uygulama olduğu kaydediliyor.

Weiman, "Askerlerin birinin komutanına 'Orada ne oluyor? Neden bir insanı silah zoruyla tünele itmek zorundayım?' diye sorduğunu duyduk. Komutanı da ona, 'İsrail ordusunun köpek biriminde çok fazla köpeğin öldüğünü' söylemiş." diye konuştu.

Mülakatı yapan muhabirin "Yani esasında Filistinliler, hayvanların yerine kullanılıyor." değerlendirmesi üzerine Weiman, "Evet. Askerlerden biri bunu söyledi." dedi.

Weiman, "Başka bir birimde de bir yetkili, 'Savaş suçuyla ben ilgilenirim. Sen emirleri yerine getir.' demiş." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri faaliyetlere karşı kalkan olarak kullanılmasını veya askeri operasyonlara zorla dahil edilmesini yasaklıyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Eski İsrail askerleri tarafından 2004'te kurulan sivil toplum kuruluşu Breaking The Silence'ın başkanı, eski asker Nadav Weiman, İsrail ordusunun "komşu prosedürü" ve "sivrisinek protokolü" olarak bilinen yöntemlerle Filistinlileri "canlı kalkan" olarak kullandığını söyledi.

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