Herkes Türkiye'nin kararını bekliyor! Dünya basını Başkan Erdoğan-Biden görüşmesini böyle duyurdu

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'ne artık sayılı saatler kaldı. Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda. İsveç'te son yaşanan skandallar sonrası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki olumsuz tavrını geçtiğimiz günlerde dile getirdi.

Dünyanın gözü ise Türkiye'nin İsveç için vereceği kararda.

Dün akşam ise Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO üyeliği, F-16'ların teslimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

Liderler, Vilnius'ta yüz yüze görüşme ve Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ayrıntılı şekilde ele alma hususlarında mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, terörle mücadele mevzuatında değişiklikler yaparak doğru yönde bazı adımlar attığını, ancak terör örgütü PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler yapmaya devam etmesinin atılan adımları boşa çıkardığını belirtti.

Türkiye'nin F-16 talebinin, İsveç'in üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'a, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik gösterdiği destek için teşekkür etti.

Türkiye'nin, AB'ye üyelik konusunda ilkeli ve dürüst olduğunu ifade eden Erdoğan, AB'ye tam üyelik sürecini canlandırmak istediklerini, Vilnius Zirvesi'nde, AB'nin önde gelen ülkelerinin ve AB liderliğinin, Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermelerini istediklerini kaydetti.

Söz konusu telefon görüşmesi dünyanın da gündemindeydi. Politico, Erdoğan'ın Biden'a İsveç'le ilgili olumsuz konuştuğundan bahsederek "İsveç'te yaşananlar savunma ittifakına katılma umutlarını engelliyor" dedi.

Voa News da İsveç'in Vilnius'ta NATO'ya girmesinin şu an için pek mümkün olmadığını dile getirdi.

Al Jazeera ise Biden'ın ziyaretlerine yer verdiği haberde Erdoğan ile Biden'ın görüştüğünü, Biden'ın taleplerini ilettiğini söyledi. Aynı zamanda Zirve'de Biden ile Erdoğan'ın ikili görüşmeler gerçekleştireciğinin altı çizildi.

CNN ise yayımladığı bir haberinde 'Biden'ın NATO gezisi sırasında başarması gerekenler' başlıklı bir yazı yayımladı. Haberde İsveç'in sorununun Zirve'de çözülebilecek gibi durmadığını, ancak Biden'ın bu durumu çözmek için diplomatik girişimlerde bulunduğunu ve bulunması gerektiğine yönelik telkinler verildi.

Greek City Times da gelişmeye yer veren gazeteler arasındaydı. Haberde yine gündem maddelerinin başında İsveç'in NATO'ya girme meselesinin olduğundan bahsedildi.

Bir diğer Yunan gazetesi olan Kathimerini de artık İsveç'in için son çırpınışların olduğunu, ancak ABD ve Biden'ın belki Türkiye'yi ikna edebileceğini ifade etti.

Söz konusu görüşme İsveç basınının da gündemindeydi. Haberde, Biden'ın "Hadi şu işi bitirelim" telkinlerine rağmen Erdoğan'ın olumlu bir görüş getirmediği dile getirildi.