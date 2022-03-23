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Dünya

''Herson insani felaketle karşı karşıya''

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rus ordusunun abluka altına aldığı Herson şehrinin insani felaketle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 05:23 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 05:23
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Nikolenko, sosyal medya üzerinden Ukrayna'nın Herson kentindeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin Herson'u kuşattığına dikkati çeken Nikolenko, şu ifadeleri kullandı:

"300 bin Herson sakini, Rus ordusunun ablukası nedeniyle insani felaketle karşı karşıya. Herson'daki gıda ve ilaç stokları neredeyse tükenmek üzere. Ancak Rusya, sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorlarını açmayı reddediyor."

Rusya'nın eylemlerini "barbarca" şeklinde nitelendiren Nikolenko, bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.

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