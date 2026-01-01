İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2026 Perşembe / 13 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9664
  • EURO
    50,6224
  • ALTIN
    5966.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Herson'da yılbaşı gecesi kanlı saldırı! 24 ölü, 50'den fazla yaralı
Dünya

Herson'da yılbaşı gecesi kanlı saldırı! 24 ölü, 50'den fazla yaralı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Petrenko, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki kafeye insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırı sonucu 20'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Herson'da yılbaşı gecesi kanlı saldırı! 24 ölü, 50'den fazla yaralı
ABONE OL

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Komitenin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece Herson bölgesindeki Kalançak ilçesine bağlı Horlı köyünde bulunan kafeye Ukrayna'nın mühimmatla donatılmış İHA'larla büyük bir saldırı düzenlediğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırısında 20'den fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Petrenko, "terör saldırısı" ile ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, sivillerin yılbaşını karşıladığı Karadeniz kıyısında yer alan Horlı köyündeki kafe ve otele İHA'larla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararname ile yasa dışı ilhak edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.