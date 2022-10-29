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Dünya

Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe kutlama mesajı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Türkçe yayınladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrik mesajında ilişkileri geliştirme isteğini vurguladı. Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.' ifadelerine yer verdi.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
Herzog'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe kutlama mesajı
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Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Modern Türkiye'nin 100. yıldönümüne yaklaşırken, bizler, İsrail'de, geçtiğimiz yıl birlikte attığımız büyük adımları daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Herzog, mart ayında Türkiye'yi ziyaret ettiği sırada düzenlenen resmi törende Türk ve İsrail bayrakları taşıyan atlı protokol ekibinin görüldüğü fotoğrafı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Herzog'un basın ofisinden paylaşılan başka fotoğraflarda çalışma odasında aynı fotoğrafın bulunduğu dikkati çekmişti.

Türkiye ile İsrail, 2022'de karşılıklı ziyaretlerle görüşmelere başlamış, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin en üst seviyeye çıkarılmasının kararlaştırıldığı ve karşılıklı büyükelçi atanacağı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un babası Chaim Herzog, Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin geliştiği ve mutabakat muhtıralarının imzalandığı 90'larda İsrail Cumhurbaşkanlığı görevindeydi.

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