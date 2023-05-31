Herzog'un Azerbaycan ziyaretiyle ilgili İran'dan açıklama

Kenani, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İranlı yetkili, "Siyonist rejimin (İsrail'in) bölgesel hareketlerinin hiçbiri İran'ın gözünden kaçmamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail'in dünya halkları nazarında menfur ve geleceğinin olmadığını öne süren Kenani, "Örümcek yuvası güvenilir değildir. Bölgesel varlığı genişletme çabası, rejimin iç sarsıntılarını onarmaya yardımcı olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.



İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, dün beraberindeki heyetle Azerbeycan'ı ziyaret etmişti. İran basını, Kenani'nin bu açıklamasının Herzog'un Azerbaycan ziyareti ile alakalı olduğu yorumunda bulundu.