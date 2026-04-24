  • Hesap verecek! ''Tadamun'' katliamının faili yakalandı
Dünya

Hesap verecek! ''Tadamun'' katliamının faili yakalandı

2013 yılında Şam'da Türkmenlerin yaşadığı Tadamun Mahallesi'nde en az 41 sivili gözleri bağlı şekilde katledip toplu mezarlara gömen devrik rejimin istihbaratçısı Emced Yusuf, Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından Hama'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA 24 Nisan 2026 Cuma 09:32
Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tadamun Katliamı'nın bir numaralı sanığı suçlu Emced Yusuf, sıkı bir güvenlik operasyonunun ardından elimizde." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Yusuf, Hama iline bağlı Gab Ovası bölgesinde İçişleri Bakanlığı güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonun ne zaman yapıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

- TADAMUN KATLİAMI

Devrik Beşşar Esed rejim güçlerinin 16 Nisan 2013'te başkent Şam'ın güneyindeki Tadamun Mahallesi'nde en az 41 sivili öldürdüğüne ilişkin görüntüler, ilk kez 2022'de ortaya çıkmıştı.

Bazı uluslararası basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan görüntülerde yüzü açıkça görünen Esed rejiminin istihbarat görevlisi Yusuf'un, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde gözaltına alınan ve koşmaları söylenen sivilleri vurduğu görülmüştü.

Ekim 2023'te katliamın faili Yusuf'un hala askeri üste çalıştığı ortaya çıkmış, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, aynı yıl Yusuf ve ailesine ABD'ye giriş yasağı getirildiğini duyurmuştu.

