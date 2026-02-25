İSTANBUL 11°C / 4°C
Dünya

Heyetler Cenevre'de bir araya geliyor... Zelenski: Ukrayna'nın yeniden kalkınması ele alınacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile Ukrayna heyetlerinin yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde görüşeceğini bildirdi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 15:31
Heyetler Cenevre'de bir araya geliyor... Zelenski: Ukrayna'nın yeniden kalkınması ele alınacak
Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomasi sürecini sosyal medya hesabı üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtlayarak değerlendirdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev'in 26 Şubat'ta Cenevre'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'le bir araya geleceğini belirten Zelenski, görüşmede, Ukrayna'nın yeniden kalkınmasının ele alınacağını aktardı.

Zelenski, Rusya ile yapılacak üçlü toplantının hazırlıklarının da görüşmede değerlendirileceğini ve toplantının mart başında düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiayrıca, esir asker takasının sürdürülmesi için gerekli çalışmaların devam etmesi amacıyla Umerov'a talimat verdiğini açıkladı.

