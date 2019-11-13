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Heyetlerarası toplantıda masada dikkat çeken detay!

Başkan Erdoğan ve Trump'ın baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçildi. Heyetlerarası görüşme başladı. Çalışma yemeğinde masanın üzerinde bulunan kitapçığın başlığı dikkat çekti.

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Başkan Erdoğan ve Trump'ın baş başa görüşmesinin ardından çalışma yemeğine geçildi. Heyetlerarası görüşme başladı.

Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptıkları görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.
 
Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.
 
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.
 
Görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçen Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

Toplantı masasın üzerinde bulunan kitapçığın başlığı dikkat çekti.

Toplantı masasında yer alan kitapçığın üzerinde "Turkey's fıght" (Türkiye’nin terörle mücadelesi) yazıyor.

Akşam yemeği toplantısında çekilen fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanında duran dosya dikkat çekti. Altun'un yanında yer alan İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyası heyetler arası görüşmede Türkiye’nin terörle mücadelesinin önemli bir yer tutacak. 

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