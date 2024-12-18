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Dünya

Hibrit ve siber tehditleri önleyecek adım! AB ile savunma alanında imzalar atıldı

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandı. Bu adımın, hibrit ve siber tehditler ile aşırıcılıkla mücadele çabalarını güçlendireceği ifade edilirken, Arnavutluk'un güvenlik ve savunma yeteneklerini daha da geliştirerek daha güvenli ve daha dayanıklı bir Avrupa'ya katkıda sunulacağı belirtildi.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Hibrit ve siber tehditleri önleyecek adım! AB ile savunma alanında imzalar atıldı
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Anlaşma Brüksel'de, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından imzalandı.

İmza törenine, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

"DAHA DAYANIKLI BİR AVRUPA'YA KATKIDA BULUNACAKTIR"

Hasani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk ile AB arasındaki bu anlaşmayla çeşitli güvenlik ve savunma alanlarında gelişmiş işbirliğinin resmileştirildiğini kaydederek, "Bu stratejik ortaklık, hibrit ve siber tehditler ve aşırıcılıkla mücadele çabalarımızı güçlendirecek, güvenlik ve savunma yeteneklerimizi daha da geliştirerek daha güvenli ve daha dayanıklı bir Avrupa'ya katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Kallas ise anlaşmayı dost ve müttefikler arasındaki işbirliğinin yeni sayfası olarak nitelendirdi.

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