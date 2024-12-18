Hibrit ve siber tehditleri önleyecek adım! AB ile savunma alanında imzalar atıldı

Anlaşma Brüksel'de, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından imzalandı.

İmza törenine, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

Hasani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk ile AB arasındaki bu anlaşmayla çeşitli güvenlik ve savunma alanlarında gelişmiş işbirliğinin resmileştirildiğini kaydederek, "Bu stratejik ortaklık, hibrit ve siber tehditler ve aşırıcılıkla mücadele çabalarımızı güçlendirecek, güvenlik ve savunma yeteneklerimizi daha da geliştirerek daha güvenli ve daha dayanıklı bir Avrupa'ya katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Kallas ise anlaşmayı dost ve müttefikler arasındaki işbirliğinin yeni sayfası olarak nitelendirdi.