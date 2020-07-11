Hilarion: Ayasofya kararı tüm Hristiyanlığın yüzüne bir tokat

star.com.tr 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:44 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:44

1453 İstanbul Fethi'nden sonra Fatih Vakfiyesi olan Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürüldü.



Yıllar süren yargısal süreç sonunda Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kararı takiben, milletin yıllardır süren talebi üzerine, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Karara dost ve kardeş ülkelerden destek gelirken, neredeyse tüm Hristiyan dünyasını çıldırttı.

'HRİSTİYANLIĞIN YÜZÜNE İNEN TOKAT...'

Karara ilişkin Tass'a açıklamalarda bulunan Moskova Patrikhanesinin Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı (DECR) Metropolitan Hilarion adeta ateş püskürdü.

Hilarion açıklamasında, "Türkiye'deki iç siyasal durumu ve Türk liderlerini böyle bir karara iten faktörleri değerlendirmek mümkün. Fakat tüm dünyanın manevi ve kültürel mirası mevcut buna rehin olmamalı. Ayasofya'nın camiye dönüşmesi, tüm dünya Hristiyanlığı ve Ortodoks Kilisesi'ne bir tokat.' ifadelerini kullandı.

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