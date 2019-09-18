Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'i evinde ağırladı
ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Hillary Clinton, teröristbaşı Gülen'e 'babam' diyen FETÖ'cü Enes Kanter'i evinde ağırladı.
Düzenlediği yemekte Hillary Clinton, örgütün maddi destekçileri arasında yer alan FETÖ'cü Enes Kanter'e özel bir yakınlık gösterdi.
Hillary Clinton, FETÖ'cü Enes Kanter'e "Yemeğe geliyorsun değil mi?" diye sorduktan sonra "Hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
FETÖ'DEN SEÇİM KAMPANYASINA 2 MİLYON DOLAR
FETÖ'nün, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasına destek amacıyla 2 milyon dolarlık bir bağış yaptığı belirtiliyordu.
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