İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7889
  • EURO
    7,4675
  • ALTIN
    375.244
  • BIST100
    105934
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Himalayalar'da yürekleri ağızlara getiren yolculuk
Dünya

Himalayalar'da yürekleri ağızlara getiren yolculuk

Himalayalar'ın manzarası güzelliğinde Hindistan ve Nepal arasındaki dağlarda uzanan yollar dünyanın en ölümcül yolları kabul ediliyor. Burada yapılan bir yolculuğun görüntüleri ise, yürekleri ağızlara getiren türden...

HABERİN
VİDEOSU
star.com.tr28 Mayıs 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:21
ABONE OL

Dünyanın dört bir yanından gelen seyahat gezginler, tehlikeli Himalaya yollarında gezintiye çıkarken, macera ve hayati tehlike arasındaki ince çizgide seyahay ediyor. Ancak, bazıları için bu yollar, her zaman uzak köylerindeki evlerine gitmek için kullandıkları yollar.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, insanlarla dolu bir kamyon, arka planda nefes kesen manzarasıyla Himalayalar'da korunaksız bir yolda ilerliyor.

Görüntülerde yolun Hindistan mı yoksa Nepal tarafında mı olduğu belli değil ancak, Hint Orman Servis Görevlisi Sudha Raman, görüntüler için 'Himalayaların Nepal tarafı olduğunu söyleniyor. Ama Hindistan tarafında da buna benzer birçok yol var.' dedi.

Görüntülerin bölgede seyahat eden gezginler tarafından çekildiği tahmin ediliyor.

star.com.tr

Dünyanın en tehlikeli yolunda yürekleri ağızlara getiren yolculuk

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.