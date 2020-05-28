star.com.tr 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:04 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 10:21

Dünyanın dört bir yanından gelen seyahat gezginler, tehlikeli Himalaya yollarında gezintiye çıkarken, macera ve hayati tehlike arasındaki ince çizgide seyahay ediyor. Ancak, bazıları için bu yollar, her zaman uzak köylerindeki evlerine gitmek için kullandıkları yollar.



Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, insanlarla dolu bir kamyon, arka planda nefes kesen manzarasıyla Himalayalar'da korunaksız bir yolda ilerliyor.

Görüntülerde yolun Hindistan mı yoksa Nepal tarafında mı olduğu belli değil ancak, Hint Orman Servis Görevlisi Sudha Raman, görüntüler için 'Himalayaların Nepal tarafı olduğunu söyleniyor. Ama Hindistan tarafında da buna benzer birçok yol var.' dedi.

Görüntülerin bölgede seyahat eden gezginler tarafından çekildiği tahmin ediliyor.

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