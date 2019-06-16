ABD'nin S-400 tehdidinin ardından Hindistan'dan flaş hamle

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Hindistan ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi getirdi

Hindistan, ABD'den ithal edilen 28 ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başladı.

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Ülke basınına göre, bugünden itibaren geçerli kararı Hindistan, ABD'nin ülkeyi ay başında Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) programından çıkarması üzerine aldı.

Ek gümrük vergisi getirilen 28 ürün arasında elma, ceviz, badem ve mercimek de bulunuyor. Bazı ürünlerdeki ek gümrük vergisi yüzde 70'e kadar çıkıyor.

Hindistan Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "kamu menfaati" gözetilerek bu kararın alındığı kaydedildi.

Ayrıca bu kararın, ABD Başkanı Donald Trump ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin bir araya gelmesinin beklendiği, Japonya'da 28-29 Haziran'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nden önce alınması dikkati çekti. Zirvede, iki ülkenin dışişleri bakanları da görüşme yapacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatını durdurmaması ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alma planını devam ettirmesi halinde yaptırımlar uygulayacağı tehditinde bulunmuştu.

Hindistan, Haziran 2018'de ABD ürünlerine gümrük vergisinin yüzde 120 arttırılacağını duyurmuş fakat iki ülke arasındaki ticari müzakereler nedeniyle bu uygulama ertelenmişti. Hindistan, ABD'nin, bazı ürünlerin ülkeye gümrüksüz girişine imkan sağlayan, gelişmekte olan ülkelere sunduğu GTS programından bu ayın başında çıkarılmıştı. Hindistan, programdan son yıllarda en fazla faydalanan ülkelerin başında geliyordu. İki ülke arasındaki tansiyon, ABD'nin bu kararının ardından yükselmişti.

ABD-Hindistan ticaret hacmi geçen yıl 142 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakamın 2001 yılından bu yana 7 kat arttığı belirtiliyor.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, gelişmekte olan ülkelere gelişmiş ülkeler tarafından sağlanan bir dizi tarife tavizini ifade ediyor. ABD'de 1974'te yürürlüğe giren ve Türkiye'nin 1975'te dahil olduğu GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü ABD pazarına gümrüksüz girebiliyordu. Bu şekilde gelişmekte olan ülkelerin ürünlerine gelişmiş ülke pazarlarında rekabet gücü kazandırılması amaçlanıyor.

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